Potniki na križarki obnemeli, ko so zaslišali kapitanovo sporočilo (VIDEO)

Potniki križarke Queen Anne (Cunard) so se med križarjenjem znašli v nepričakovani situaciji, potem ko jim je kapitan izdal stroga navodila, čeprav so pričakovali sproščeno potovanje.

Križarka je na 111-dnevno potovanje iz Nemčije odplula januarja, pred kratkim pa je plula med Darwinom v Avstraliji in Manilo na Filipinih, mimo Suluskega in Celebeskega morja v Indoneziji.

Nevarnost na tem območju ni predstavljalo slabo vreme, temveč potencialni gusarski napadi.

Kapitan je prek zvočnika potnike obvestil, da bo ladja povečala raven varnostne pripravljenosti, saj pluje skozi regijo, znano po piratskih dejavnostih.

Zaradi tega so bile zunanje palube ponoči zaprte, prižgane pa so ostale le najnujnejše luči, da bi tako zmanjšali vidnost ladje. Potnike so prosili, naj ugasnejo nepotrebne luči v kabinah in naj imajo zagrnjene zavese.

»Zastrašujoče«

Videoposnetek kapitanovega obvestila, ki ga lahko vidite spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži), je zaokrožil po družbenih omrežjih in sprožil številne odzive.

Eden od uporabnikov TikToka je komentiral: »To se sliši zastrašujoče.«

Avtor posnetka mu je odgovoril: »Ne ravno, to so le varnostni ukrepi, tveganje je zelo majhno.«

Drug uporabnik je zapisal: »Ne vem zakaj, ampak vsakič, ko slišim za prave gusarje, sem šokiran, da res obstajajo.«

Tretji je dodal: »Delal sem na križarki in vem, da obstajajo območja z gusarji. Ko smo pluli mimo Somalije, se je vkrcalo posebno varnostno podjetje z orožjem. Bili smo na varnem.«

Nekdo pa je pripomnil: »Iskreno, če bi bila križarka napadena, bi mornarica posredovala hitro in silovito – hitreje kot pri napadu na običajno tovorno ladjo.«

Čeprav so tovrstni ukrepi v določenih predelih morij rutinski, so napadi na potniške ladje izjemno redki, saj gusarji običajno ciljajo na tankerje in tovorne ladje.