Postregla kosilo s strupenimi gobami in ubila tri družinske člane

Avstralsko vrhovno sodišče je Erin Patterson, ki je julija 2023 postregla kosilo s strupenimi gobami in z njim ubila tri družinske člane, obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Do pogojnega izpusta bo 50-letna Patterson upravičena po 33 odsluženih letih, ko bo stara 83 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

Patterson je sodišče julija v majhnem kraju Morwell na jugu Avstralije spoznalo krivo umora treh svojcev in poskusa umora še enega, potem ko jim je 29. julija 2023 pripravila kosilo s strupenimi gobami.

Pečenka z zelenimi mušnicami

Smrtonosno kosilo je organizirala pod pretvezo, da jim bo povedala, da je zbolela za rakom in jih prosila za nasvet, kako naj to pove otrokom. Postregla jim je pečenko Wellington, za katero je toksikološka preiskava pokazala, da je vsebovala zelene mušnice, ene najbolj strupenih gob na svetu.

Sojenje je trajalo več kot deset tednov, zaslišali so preko 50 prič. Patterson se je izrekla za nedolžno ob trditvi, da je pomotoma dodala gobe v jed, ki jo je pripravila na svojem domu v kraju Leongatha v zvezni državi Viktorija.

Med današnjo obravnavo in izrekom kazni ni pokazala veliko čustev, večinoma je imela zaprte oči, navaja britanski BBC. Po ugotovitvah tožilstva je umore načrtovala, a vse do danes njen motiv ni znan.

Večkrat želela zastrupiti moža

Vrhovni sodnik v Melbournu Christopher Beale je ob izreku kazni dejal, da je svojim žrtvam in njihovim družinam povzročila travmo. Patterson ima zdaj 28 dni časa za vložitev pritožbe.

Po smrtonosnem kosilu sta v začetku avgusta 2023 umrla 70-letna starša njenega moža in 66-letna taščina sestra, ki so kmalu po obroku hudo zboleli. Na kosilo je povabila tudi svojega odtujenega moža, s katerim ima dva otroka, a je ta dan prej odpovedal udeležbo.

Patterson naj bi sicer v preteklosti že večkrat želela zastrupiti moža. V pričanjih pred sojenjem je Simon Patterson dejal, da ga je žena že več let pred tem skušala zastrupiti s hrano, nekoč je tudi več tednov preživel v komi.