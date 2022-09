Postavil nov mejnik: pri 17 letih je obletel svet

Letenje je očitno v krvi britansko-belgijske družine Rutherford: 17-letni Mack je postavil nov mejnik, postal je namreč najmlajši v zgodovini, ki je z letalom obkrožil planet.

Tudi starši piloti

Po petih mesecih, v katerih je obiskal 52 držav, je pristal v Sofiji v Bolgariji, kjer so ga pričakali starši in sestra, slovita Zara, ki ji rekordi prav tako niso tuji. Januarja letos se je namreč pri 19 letih okitila z nazivom najmlajše ženske, ki je obletela svet, Mack pa je s prestola spodrinil Britanca Travisa Ludlowa, ki je bil ob koncu svojega podviga star 18 let in 150 dni.

»Sledite svojim sanjam, trdo delajte in storite vse, kar je v vaši moči, da dosežete zastavljeni cilj,« je modrost 17-letnika, ki sta ga na poti poleg Zare budno spremljala oče Sam in mati Beatrice, prav tako izkušena pilota. Tudi Mack je, kakor Zara, na zahtevni poti moral premagati številne ovire. Medtem ko se je njegova sestra spopadala s slabim vremenom in pa birokratskimi postopki, zaradi katerih se je dlje od predvidevanja zadržala na Aljaski in v Rusiji, je Mack moral pokazati iznajdljivost ob nenadnem zaprtju letališč v Indiji. Nagajala mu je tudi vročina v Dubaju, med neurjem pa je moral zasilno pristati na nenaseljenem pacifiškem otočku in čakati na primerne vremenske razmere.

Zdaj se bo posvetil šoli. FOTOGRAFIJI: Stoyan Nenov/Reuters

Toda čudovita divjina, ki jo je preletel v Keniji, in dih jemajoči New York sta odtehtala vse muke in strahove, pojasnjuje Mack, ki se bo v prihodnjem letu osredotočil na šolo. Podiranje novih rekordov bo za zdaj potisnil na stranski tir, ne nazadnje se je s tokratnim podvigom v Guinnessovo knjigo vpisal kar dvakrat: kot najmlajši, ki je sam obletel svet, in kot najmlajši, ki je svet obletel v ultralahkem letalu. Letel bo še naprej, verjetno se bo pridružil kar vojaškim letalskim silam, naznanja Mack, medtem ko Zara ostaja odločena, da bo postala astronavtka.