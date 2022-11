Posnetki potresa v Italiji, ki smo ga čutili tudi pri nas: opeke padale na ulice, trgovine poškodovane (VIDEO)

Osrednjo Italijo je malo po 7. uri stresel potres z magnitudo 5,6. To je na spletni strani objavil Evropski sredozemski seizmološki center (EMSC). Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih državah, vključno s Hrvaško, Avstrijo in Slovenijo. O škodi še ni poročil, ponekod pa preventivno ostajajo zaprte šole.

Italijanski mediji poročajo, da so zaradi domnevne poškodbe tirnic preventivno ustavili železniški promet na jadranski železnici.

Potres 300 kilometrov jugozahodno od Ljubljane so zabeležili tudi seizmografi slovenske mreže potresnih opazovalnic. Po prvih podatkih so ga čutili številni prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Urad za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso) ocenjuje, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.