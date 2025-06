Poglejte par, ob katerem se mnogi zgražajo: »Ljubezen je slepa, denar ne« (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek iz Monaka, ki prikazuje par na sprehodu. Tako je na posnetku moški nižje rasti z odpeto srajco in zlato verižico, ki ga spremlja višje dekle v oprijeti obleki.

Prizor je nekatere nasmejal: »Denar ne more kupiti višine«, »Ko sedi na njegovi denarnici, je visoka dva metra«, »Ljubezen je slepa, denar pa ne« ...

Drugi so par branili in zapisali: »Morda je ona milijarderka, on pa njen voznik«, »Visoka dekleta težko najdejo partnerja, bravo, punca!«, »Ljudje jo obtožujejo, da je z njim samo zaradi denarja, nihče pa ne omenja, da je on z njo samo zaradi videza«.

