Posnetek, o katerem govori ves svet: kaj se dogaja s Putinom, je z njim res tako slabo? (VIDEO)

Špekulacije o slabem zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina se pojavljajo že vse od začetka ruske invazije na Ukrajino. Sprva so mediji poročali, da naj bi zbolel za rakom ali parkinsonovo boleznijo, a uradne potrditve za nobeno od teh trditev ni bilo.

Zdaj so se pojavili posnetki srečanja med Putinom in tadžikistanskim predsednikom Emomalijem Rahmonom, ki so sprožili nove govorice, da je ruski predsednik morda bolan. Na posnetku, ki so ga delili ruski mediji in ga je posredovala ukrajinska tiskovna agencija, Putin med pogovorom s kolegom stresa z nogo in je nemiren, kar naj bi bilo v nasprotju z običajnim obnašanjem predsednika, piše Newsweek. Nenavadno vedenje je opazil tudi predsednik Rahmon, ki je v nekem trenutku pogleda Putinove noge, medtem ko je ta govoril o varnosti Tadžikistana.

Govorice o slabem zdravju Putina vse glasnejše

Po vojaški paradi v Moskvi v okviru 77. obletnice zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo so ugibanja, da je ruski predsednik bolan, vse glasnejša. V nekem trenutku med proslavo se je Putin zaradi mraza pokril z odejo in zakašljal. Mike Carter, strokovnjak za govorico telesa, si je ogledal Putinov govor in opazil nekaj stvari, ki bi lahko bile znak nelagodja ali bolečine. Carter je dejal, da je Putin zelo plitko dihal, se zibal sem ter tja, kar je lahko znak tesnobnosti, lahko pa kaže tudi na druge zdravstvene težave.

Za zdaj ni uradne potrditve, da se je Putinovo zdravje res poslabšalo, prav tako se v zvezi s tem ne oglaša njegov kabinet.