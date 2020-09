Strlo vam bo srce: starka na robu joka v hudih mukah (VIDEO)

Izredne razmere zaradi covida-19 so na rob družbe potisnile že tako iz družbe izobčeno starejšo generacijo. V Sloveniji so se v domovih za starejše trudili, da bi tamkajšnji zaposleni vsaj deloma skušali nadomestiti bližino domačih, ki zaradi epidemije niso smeli obiskovati svojih svojcev, a stiske starejših so mnogokrat prehude.Tako je pred dnevi na facebooku zaokrožil srceparajoč prizor iz Velike Britanije, na katerem vsa skrušena starejša oskrbovanka doma želi objeti svojega družinskega člana, a ji to preprečuje pleksi steklo. V sobo so ga namestili zato, da bi preprečili širjenje okužb v domovih za starejše, a zdi se, da gospe v tistem trenutku to ne pomeni veliko. Vse kar bi rada je, da bi se dotaknila svojega sina ali vnuka in se močno stisnila v njegov objem.Gospa je s svojimi kretnjami in besedami jasno pokazala, kako zelo je obupana, ker se ne more približati svojcu. Mnogi so se strinjali, da je potrebno najti ravnotežje med ukrepi in zaščito starejših, saj si takšne družbene izolacije nihče ne zasluži. Medtem ko nekateri izpostavljajo, da gre za čustveno mučenje odraslih, pa drugi pravijo, da so takšne razmere res žalostne, a da bo gospo in ostale oskrbovance v domu morda ravno izolacija rešila življenje.Žalostnih zgodb kot je ta, je nedvomno mnogo. Zaradi karanten in prepovedi obiskov v bolnišnicah pa so se mnogi od življenja poslovili brez slovesa od svojih bližnjih. Sami in osamljeni.V Veliki Britaniji se zadnje čase soočajo z bistveno večjim številom okužb kot spomladi. Od začetka tedna so v uveljavi ponovno strožji ukrepi - prepoved druženja med različnimi gospodinjstvi (tudi v parku), prepoved zapuščanja svojega kraja oz.. soseske, delo od doma, predčasno zapiranje restavracij, omejevanje nakupov v trgovinah. Ukrepi, ki jih mnogi opisujejo kot prestroge, naj bi bili v veljavi pol leta.