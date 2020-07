Posnetek, ki je vznemiril Srbijo: 20 policistov ga je brutalno preteplo (VIDEO)

Pred beograjskim parlamentom se je tudi včeraj zbralo na tisoče ljudi. Med posredovanjem policije je bilo ranjenih več ljudi. Po spletnih omrežjih je zakrožil posnetek iz Beograda, na katerem so številni policisti v polni opremi s pendrekom napadli demonstranta, medtem ko je ta ležal na asfaltu.Veliki protivladni protesti v Srbiji so se v sredo okrog polnoči umirili. Predstavniki vlade govorijo o poskusu državnega udara, ki naj ne bi imel nobene povezave z nezadovoljstvom prebivalstva zaradi ponovnega uvajanja strogih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.Srbe so razjezili posnetki policijskega nasilja že prvi dan protestov v torek. Policisti so proti protestnikom uporabljali solzivec in pretepali tudi tiste, ki na protestih sploh niso sodelovali. V Beogradu so v sredo solzivec proti policistom uporabili tudi protestniki. Ti so policiste tudi obmetavali z vsem, kar jim je prišlo pod roke.Podpredsednica srbske vladeje obsodila nasilje protestnikov, ki so si vzeli za cilj policijo, državne ustanove, medije in voditelje strank, ki so sodelovale na nedavnih volitvah. »Napadi na policijo in pretepi po ulicah Beograda, napadi huliganov na RTV Vojvodine, razbijanje mestne hiše in uradov SNS v Novem Sadu in razbita glava voditelja Gibanja svobodnih državljanovso nasilje, ki je nedopustno,« je dejala.Obrambni minister Srbijepa je dejal, da je bil cilj demonstracij v Beogradu državni udar in država mora na to ustrezno odgovoriti.