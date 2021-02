Ob posnetku angelov v belem nihče ni ostal ravnodušen (VIDEO)

Žalostne zgodbe z vsega sveta povezane s krizo zaradi koronavirusa so postale del našega vsakdanjika (zlasti umirajoči pacienti in izmučeni zdravstveni delavci).Vendar pa zdravniki in medicinske sestre znajo najti nekaj, kar jim v teh časih dvigne duha in poskrbi za vsaj nekaj sprostitve. Tako smo že poročali, da so v univerzitetni kliniki v Gradcu v Avstriji pred časom množično zaplesali.Zdaj so avstrijski zdravniki in drugo zdravstveno osebje spet združili moči. Njihov ples, za obvladanje katerega je treba najbrž kar veliko vaje, si lahko ogledate na posnetku.