Posnet trenutek napada v živo: novinarka poročala, nato se je vse začelo rušiti (VIDEO)

Ob napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael so med žrtvami tudi tuji državljani. Med drugim sta bila po poročanju tujih tiskovnih agencij ubita dva Tajca in Britanec. Poljska je napovedala zračno evakuacijo svojih državljanov iz Izraela, medtem ko so številne letalske družbe odpovedale lete v Tel Aviv.