Posneli so Melanio, kako benti: Koga briga za je**** božične okraske? (VIDEO)

Resničen materinski čut

Stephanie Winston Wolkof FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Ameriška televizijska mreža CNN je predvajala ekskluzivni posnetek prve dame, v katerem brez zadržkov (in cenzure) stresa svojo nejevoljo zaradi kritik, ki jih je na svoj račun prejemala zaradi vladajoče politike.​Melania se je poleti leta 2018 ubadala z očitki, ko so na južni meji ločevali otroke od svojih družin, na drugi strani pa je bentila zaradi drugih obveznosti, ki pritičejo prvi dami, kot so denimo priprave na božič. Skrivaj jo je posnela, nekdanja prijateljica in svetovalka, ki je o izdala tudi knjigo z naslovom Melania in jaz.»Pravijo, da sem sokriva. Da sem enaka kot on, da ga podpiram. Ne povem dovolj, ne storim dovolj,« je dejala na posnetku. »Delam kot nora pri pripravi na božič, komu hudiča so sploh mar je**** okraski? A jaz moram skrbeti za to, kajne?«»Ampak prav, se bom ukvarjala s pripravo na božič, potem pa pravijo: 'Oh, kaj pa otroci, ki jih bodo ločili od strašev?' Dajte mi mir, je*****. Ali so kaj rekli, ko jenaredil to? Nič ne morem, poskusila sem vrniti enega od otrok nazaj k mami, a so mi rekli, da ni možnosti, da mora vse potekati po zakonu, po pravilih,« se je jezila zaradi nastale situacije. V času predsedovanja Obame je sicer prav tako prihajalo do takšnih primerov, a le ko so oblasti ocenile, da je ločitev od staršev v dobro otrok.Iz kabineta prve dame so se že ostro odzvali na objavo posnetka, vse skupaj pa je sicer tako ali tako precej zasenčila objava novice, da sta Trumpova pozitivna na koronavirus . »Očitno je, da je skrivoma snemala prvo damo in načrtno kršila pogodbo, da bi lahko objavila knjigo, ki se bo dobro prodajala. Čas objave posnetka je nadvse sumljiv, prav tako ta narcisoidna in bedna zgodba, ki se nikoli ne konča,« je dejala predstavnica za javnostMelania je sicer tudi sočutno spregovorila o usodah otrok in med pogovorom dejala, da jo žalosti, v kakšnih razmerah odraščajo, vseeno pa je treba stvar urediti. Wolkoffova je ob tem povedala, da je njen materinski čut resničen, vseeno pa se zaradi pereče problematike ni oglašala in se je uklonila Trumpovi administraciji.Wolkoffova je bila sicer prva, ki jo je Melania zaposlila, potem ko sta bili prijateljici že več kot 10 let. A se je njuno prijateljstvo v Beli hiši precej ohladilo, potem ko naj bi v žep prek svojega podjetja za organizacijo inavguracije pospravila kar 1,6 milijona dolarjev.