Posneli možgane človeka na smrtni postelji in doživeli šok

Študija, objavljena v reviji Frontiers in Aging Neuroscience, je pokazala, da lahko možgani ostanejo aktivni tudi po smrti. Zdravniki so bolniku z epilepsijo merili električne signale z elektroencefalografijo (EEG) v trenutku, ko je doživel srčni infarkt in je umrl. Ta primer jim je omogočil, da so zabeležili aktivnost človeških možganov med smrtjo in odkrili ritme dejavnosti, podobne obujanju spomina, sanjanju, meditaciji in zavestnemu zaznavanju.

Vodja študije, dr. Ajmal Zemmar, nevrokirurg z Univerze v Louisvillu, pravi, da bi to lahko pomenilo, da je ideja, da nam življenje »šviga pred očmi, medtem ko umiramo«, utemeljena v znanosti. »Kot nevrokirurg se včasih spopadam z izgubo. Nepopisno težko je razburjenim družinskim članom posredovati novico o smrti,« je dejal. »Kar se lahko naučimo iz te raziskave, je: čeprav imajo naši ljubljeni zaprte oči in so nas pripravljeni zapustiti, njihovi možgani morda ponavljajo nekaj najlepših trenutkov, ki so jih doživeli v življenju.«