Naježila se vam bo koža: to je posnetek trenutka, ko je eksplodirala podmornica Titan (VIDEO)

Sredi junija 2023 je svet trepetal za življenja peterice, ki se je na mali podmornici Titan odpravila raziskovat razbitine potopljenega Titanika. Podmornica družbe OceanGate je nenadoma izginila in več dni so najbližji tistih na krovu upali, da jih bodo reševalne ekipe pravočasno našle in potegnile iz vode.

Upanja je bilo konec, ko so strokovnjaki izračunali, da je premožnim pustolovcem najverjetneje zmanjkalo kisika, pravzaprav pa je vseh pet ljudi na krovu umrlo že pred tem, se je izkazalo pozneje. Turistično podmornico je zaradi visokega pritiska v globinah Atlantskega oceana razneslo.

Za to naj bi bila kriva napaka, ekipa, ki je pri razvoju podmornice sodelovala, pa se je zaradi tega znašla na zatožni klopi. Sodnega epiloga svojci žrtev še niso dočakali.

Ameriška obalna straža je medtem objavila srhljiv posnetek podvodnega poka, prepričani so, da gre za trenutek, ko je Titana razneslo. Zvok je posnela ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero oziroma njen pasivni snemalnik, ki je bil takrat zasidran slabih 1500 kilometrov stran od kraja eksplozije.

Zvok po vodi potuje izredno daleč, tudi do 25.000 kilometrov, kar pomeni, da je bil Titan takrat precej blizu snemalniku. Posnetek je srhljiv, toliko bolj, ko se zavemo, da pravzaprav poslušamo trenutek, v katerem je življenje izgubilo pet ljudi, med njimi komaj 19-letni fant.