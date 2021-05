Poslovil se je predsedniški pes

Bo in Sunny med Obamovim drugim predsedniškim mandatom FOTO: Reuters

»Za nami je izjemno naporen dan. Poslovili smo se od najboljšega prijatelja, našega psa, Boja, ki je izgubil boj z rakom,« je na instagramu objavila nekdanja prva damain naznanila bolečo izgubo.Bo se je po zaslugi zdaj že pokojnega senatorjadružini pridružil ob začetku prvega mandata: bil je nagrada predsednikovima hčerkamainza njuno potrpljenje med dolgo in mučno kampanjo, sta pridobitev pojasnila zakonca, ki pa sta se na psa navezala tako kakor hčerki. Bo je postal priljubljen družinski član, najboljši prijatelj Obamovih, nad katerim so se navduševali tudi obiskovalci Bele hiše in preostala politična srenja. »Bil je najzvestejši spremljevalec, ki je stoično prenašal ves vrvež v Beli hiši. Svojo moč je izkazoval z glasom, nikoli z zobmi, poleti je rad skočil v bazen, otrokom je oprostil vsako neumnost, živel je za drobtinice z mize in vedno je imel vrhunsko pričesko,« je v duhovitem slogu sporočil še nekdanji prvi mož ZDA in se ganljivo priklonil pasjemu prijatelju, ki mu je olajšal marsikateri naporen dan v Beli hiši. Bil je venomer zabaven, a resen in umirjen, ko so to od njega zahtevale okoliščine, zato je lahko družino spremljal tudi med številnimi potovanji in javnimi dogodki.»Dal nam je veliko več, kot smo pričakovali,« je poudaril Obama in pristavil, da je bila karantena za Boja daleč od dolgočasnega in duhamornega obdobja. Da je imel vse družinske člane ves čas na kupu, je bilo zanj naravnost sanjsko, se strinjajo Obamovi, zadovoljni, da so mu lahko omogočili več kot deset srečnih let cartanja in razvajanja. Ostala jim je še psička Sunny, ki se je Boju pridružila leta 2013; prav tako je pasme portugalski vodni pes, ki je primerna tudi za ljudi z alergijo na živalsko dlako, med katere se uvršča tudi Malia. Družina Obama od lani živi na sanjskem posestvu na otoku Martha's Vineyard v zvezni državi Massachusetts.