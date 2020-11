Poslovil se je najstarejši pingvin

V jajcu romala v Afriko

Ime ji je bilo Oma, babica, če hočete, in to zato, ker je bila v živalskem vrtu tako zelo dolgo, da se nihče več ni spominjal njenega imena iz mladosti. Tako je za vse ostala Oma, seveda, zavoljo častitljive starosti: štela je rekordnih 46 let, a zaradi pomanjkljivih podatkov pri Guinnessu dosežka ne morejo uradno potrditi.A dobro obveščeni povedo, da je pingvinka prišla v živalski vrt v nemškem Wuppertalu na zahodu Nemčije daljnega 1975. Z Antarktike je najprej v jajcu odpotovala v Južno Afriko, kjer se je izlegla, potem pa so jo preselili v Wuppertal, pripovedujejo njeni oskrbniki, ki so prepričani, da je bila Oma najstarejša pingvinja predstavnica na svetu.V divjini je pričakovana življenjska doba kraljevega pingvina 20 let, Oma je tako pošteno presegla pričakovanja, so ponosni v živalskem vrtu, kjer žalujejo za ljubo varovanko.V Wuppertal je prispela v družbi enajstih kraljevih pingvinov, sama pa je v svojem življenju postala mamica trikrat. Zadnja leta je potrebovala veliko več nege in pozornosti ljubečih oskrbnikov, saj je imela težave z gibanjem, vidom in uporabo kljuna, sicer pa je bila venomer dobro razpoložena. Pred tedni se ji je stanje začelo občutno slabšati, zato so jo sklenili odrešiti muk in uspavati. Kraljevi pingvin je drugi največji pingvin. Nepoznavalci bi ga utegnili zamenjati s cesarskim, a ima več oranžne barve na prsih, daljši kljun in vitkejše telo.Omina naslednica je verjetno Olde iz danskega živalskega vrta, ki sicer uradno nosi krono najstarejšega pingvina, šteje pa dobrih 41 let. Živi v mestu Odense, njeno ime pa po dansko pomeni prababica. Spada med oslovske pingvine, ki v divjini živijo v povprečju od 15 do 20 let, v ujetništvu dosežejo tri desetletja.