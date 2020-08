Poslovil se je dobrodušni velikan

V parku so ostali še štirje severni medvedi. FOTO: Facebook

Zapustil je trinajst mladičev

22

let je živel priljubljeni Victor.

Konec minulega tedna je bil izjemno žalosten za yorkshirski park, saj so se morali posloviti od zvestega prijatelja in enega najbolj priljubljenih stanovalcev.Prikupnemu Victorju so odpovedale ledvice, veterinarji so ugotovili, da mu žal ni več pomoči. Velika Britanija je tako izgubila svojega najstarejšega severnega medveda, star je bil 22 let.Za njim žalujejo številni oskrbniki, mnogi so ga poznali od njegovih prvih dni v parku, se spominjajo. Takrat je bil star šestnajst let, takoj je vzljubil tamkajšnje jezero, rad se je družil s štirimi vrstniki, Polarjem, Nissanom, Nobbyjem in Rasputinom, ki so zdaj poleg severnih medvedov v škotskem parku Highland Wildlife Park edini predstavniki te vrste na Otoku. Za njim je vsekakor pestro življenje, povedo v parku: kar trinajstim mladičem je postal oče, njegovi vnuki živijo v številnih parkih po svetu. Njegov prvi dom je bila Nemčija, leta 1998 je prišel na svet v živalskem vrtu Rostock, a so ga že zgodaj preselili v nizozemski Rhenen, kjer so ga uvrstili v evropski program vzreje severnih medvedov. Leta 2014 je nastopila upokojitev, zadnja leta je preživel v čudoviti okolici Yorkshira.Bolehal je k sreči le kratek čas: težave so postale neobvladljive šele minuli petek, v soboto pa so ga uspavali in se tako poslovili od najstarejšega polarnega medveda na Otoku. Naravovarstveniki povedo, da je bil Victor, med obiskovalci znan kot dobrodušni velikan, izjemen predstavnik svoje vrste, ki je pritegnil veliko pozornosti tako doma kot v Evropi in po svetu ter opozarjal na ogroženost severnega medveda zaradi perečih podnebnih sprememb. V prihodnjih desetletjih utegne v naravnem okolju povsem izumreti predvsem zaradi pospešenega taljenja ledu, ki mu otežuje lov na tjulnje in iskanje hrane.