Poslavljajo se od planica, ki je umrl v Alpah: Bil si krasen človek, delaven

Zadnji vikend smo poročali o kar šestih nesrečah v gorah s črnim izidom. Med njimi je bil tudi hrvaški gornik, ki je na območju Kamniško-Savinjskih Alp zdrsnil in padel okoli tristo metrov v globino. Po pisanju hrvaškega Indexa, gre za 37-letnega Damirja Cazina, od katerega se poslavljajo številni kolegi in prijatelji.

»Priden in samozaveden, čudovit mladenič«, HPD Željezničar Zagreb je na svoji spletni strani objavil: »15. januarja 2022 nas je doletela strašna novica. V Kamnišo-Savinjskih Alpah nas je v tragični nesreči za vedno zapustil naš prijatelj alpinist Damir Cazin. HPD Željezničar Zagreb sočustvuje z veliko bolečino in žalostjo, ki je doletela njegovo družino.«

Na Facebook strani KUD Klek iz Ogulina so tudi objavili ganljivo sporočilo: Velika žalost nas je doletela vse KUD-ovce, sedanje člane in nekdanje generacije, ko smo izvedeli žalostno novico. Zapustil nas je naš dolgoletni tamburaš, priden in čudovit mladenič - Damir Cazin! Dolgo je bil aktiven član našega društva, igral je številne predstave, se z nami veselil na številnih festivalih, potoval z nami po Evropo in v Korejo. V višavah gora nas je zdaj tragično zapustil in v nas povzročil goro žalostnih čustev. Vsi smo v šoku in žalosti. Dragi Damir, tisti angelčki so te ponesli v nebesa, z najlepšimi zvoki tamburice. Mirno je odplul v nebeške višave. Za vedno boš ostal v naših srcih. Iskreno sožalje družini in prijateljem iz celotnega KUD "Klek" Ogulin,« so zapisali.