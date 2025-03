Poslanka Jasmina ostaja v kritičnem stanju, na delu kriminalisti

Po več incidentih na današnjem rednem zasedanju srbske narodne skupščine je bila seja prekinjena, po besedah predsednice skupščine Ane Brnabić se bo nadaljevala v sredo dopoldan. Ko so izpraznili dvorano, se je začela kriminalistična preiskava. V luči današnjega dogajanja se vrstijo medsebojne obtožbe oblasti in opozicije.

Nadaljujejo v sredo dopoldan

Zasedanje so prekinili okrog 18. ure, predsednica skupščine je po navedbah javne televizije RTS dejala, da se bo nadaljevalo v sredo okrog 10. ure dopoldan.

Prekinitev zasedanja je sledila številnim incidentom, potem ko so srbski mediji danes poročali o množičnem pretepu, dimnih bombah in baklah v dvorani skupščine, protestniki so zunaj v zgradbo skupščine metali jajca, poškodovani sta dve poslanki vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in ena iz vrst opozicije.

Poslanka ostaja v kritičnem stanju

Minister za zdravje Zlatibor Lončar je za srbski portal N1 povedal, da je poslanka Jasmina Obradović (SNS), ki jo je zaradi incidentov v parlamentu zadela možganska kap, v kritičnem stanju in se zdravi na urgentnem oddelku beograjskega kliničnega centra.

Kdo je v dvorano prinesel pirotehnična sredstva?

Srbsko tožilstvo je odredilo preiskavo, da bi ugotovilo, kdo je v dvorano prinesel pirotehnična sredstva. Ob tem je ostro obsodilo obnašanje, ki je privedlo do ogrožanja varnosti poslancev, in opozorilo, da imuniteta poslancev ne ščiti pred kazenskim pregonom v skladu z ustavo in zakoni.

Kriminalistična policija je kmalu po prekinitvi seje v stavbi srbske narodne skupščine začela preiskavo. Ta bi po nekaterih ocenah lahko trajala tudi več ur.

Oglasil se je Vučić

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zvečer v izjavi za televizijo TV Pink dejal, da bodo zahtevali odgovornost in posledice za današnje dogajanje v skupščini. »Čakamo, kaj bo storilo tožilstvo, to je bilo nasilno huligansko obnašanje,« je dejal.

Vodja poslanske skupine opozicijske Zeleno-leve fronte (ZLF) Radomir Lazović je medtem dejal, da so jih pretepali tako policisti kot poslanci vladajoče koalicije, in da se ne sramuje svojih dejanj. Zagotovil je, da bodo poslanci njegove stranke sodelovali s preiskovalci, ki bodo obravnavali današnje dogajanje.