Poslanec znorel: Naj me vklene policija in odpelje ven (VIDEO)

V hrvaškem parlamentu je bilo danes zelo vroče. Strasti so se razvnele na točki, ko so poslanci razpravljali o novem vladnem zakonu, ki govori o kršenju javnega reda in miru. 75 poslancev je bilo za hitri postopek, 40 pa jih je bilo proti.

Pred glasovanjem o postopku je bilo med poslanci še posebno napeto, posredovati je moral predsednik parlamenta, ki je izrekel nekaj opozoril, predstavnika Mosta Mira Buljo pa je, ko je dobil še četrti opomin, celo poslal iz dvorane. Ko je predsedujoči Buljo poslal iz dvorane, je predstavnik HSS Krešo Beljak začel vpiti: »Ostani, Miro, ne odhajaj!«

Vse skupaj je posnela tudi kamera, posnetek pa se je že znašel na spletu. Poslanec Željko Sačić je med negodovanjem dejal predsedujočemu, da njega že ne bo vrgel iz dvorane, in dodal: »Naj me policija vklene in odpelje ven. Sem se za to boril v vojni? Banda prekleta!« Bilo je tako vroče, da so sejo celo morali prekiniti in počakati, da so se razburjeni poslanci pomirili.

Po prekinitvi je Gordan Jandroković razložil poslancem, kaj se je zgodilo in zakaj je tako ravnal. Dejal je, da so kljub temu, da so različnih mnenj, civilizirani in da takšnega vedenja ne more tolerirati. »Na tak način ne bomo komunicirali drug proti drugemu, tega ne bom toleriral. Mnogo stvari so izrekli, tudi proti meni osebno, a to je njihov problem. Takšnega scenarija spektakla, sprehoda proti meni in groženj ne mislim tolerirati. Umirite se in prosim, da govorimo na civiliziran način.«