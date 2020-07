Poslabšanje na Hrvaškem, v BiH padel novi črni rekord

V Splitu so potrdili 26 novih okužb. FOTO: Marko Feist

Iz BiH, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih 363 novih okužb z virusom sars-cov-2, prihaja novica, da je zaradi covida 19 umrl federalni minister za vprašanja borcev, ki je bil zadnjih deset dni pacient bolnišnice v Sarajevu.Bukvarević je izvedel, da je pozitiven na novi koronavirus 22. junija, pred desetimi dnevi pa se mu je stanje tako poslabšalo, da so ga sprejeli v bolnišnico. V ponedeljek se mu je stanje še dodatno poslabšalo, priklopili so ga na respirator. Zaradi hude okužbe pljuč ni bilo dovolj, da je dobival dodaten kisik, in je umrl. Bukvarević je bil rojen leta 1967, minister pa je bil od leta 2015.Preberite tudi:V Federaciji BiH so testirali 994 ljudi, pri 227 je bil vzorec pozitiven. Umrlo je pet ljudi. V Republiki Srbski, kjer so opravili 675 testov, 136 pa je bilo pozitivnih, so umrle tri osebe.Zdravstvene oblasti v BiH že več dni opozarjajo, da so množična zbiranja glavni vir širjenja okužbe, in pozivajo ljudi, naj se takšnim zbiranjem izogibajo, ker se bolnišnice hitro polnijo s pacienti, ki imajo covid 19.»Zdravstveni sistem je pred zlomom,« je opozoril pomočnik zdravstvenega ministra Federacije BiHin dodal, da BiH grozi španski scenarij.Iz Hrvaške pa prihajajo novi podatki o okužbah, ki kažejo porast novih okužb. Včeraj so poročali o 41 novih primerih, dan prej o 24, danes pa o 71. Novo žarišče je v Splitu, od koder poročajo o 26 pozitivnih. Iz Osijeka pa poročajo o še eni smrtni žrtvi. V Zagrebu so v zadnjih 24 urah potrdili 16 novih okužb, skupaj je v hrvaški prestolnici aktivnih 170 primerov. V bolnišnicah se zdravi 132 oseb, osem jih je na respiratorju.Preberite tudi:Vodja nacionalnega štaba za civilno zaščitoje ponovno opozoril, da so največja težava še naprej večja zbiranja ljudi, minister za notranje zadevepa je vse organizatorje večjih druženj, kot so poroke, pozval k upoštevanju priporočil nacionalnega inštituta za javno zdravje: »Skupna epidemiološka slika je odvisna od obnašanja vsakega izmed nas.«