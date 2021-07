Poškodbe so bile prehude, novinar je umrl

Cvetje in sporočila za preiskovalnega novinarja so meščani položili na kraju, kjer je bil ustreljen. FOTO: Eva Plevier, Reuters

Nizozemski novinar, ki je bil pretekli teden v napadu v Amsterdamu hudo ranjen, je umrl, je danes sporočila njegova družina.»Peter se je boril do konca, vendar je izgubil bitko,« je družina 64-letnega novinarja sporočila nizozemski komercialni televiziji RTL, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Nizozemskega preiskovalnega novinarja Petra R. de Vriesa so ustrelili pretekli teden na ulici, ko je zapuščal televizijski studio. Pri tem je utrpel hude poškodbe, saj ga je napadalec med drugim ustrelil v glavo. V povezavi z napadom so aretirali več ljudi.De Vries je bil vodilni preiskovalni novinar v državi s področja kriminala, redno je bil tudi govorec žrtev ali prič na sojenjih.Nazadnje je bil zaupnik vodilne priče na enem večjih sojenj. Leta 2019 so že ustrelili odvetnika in brata te priče. Mednarodno je bil de Vries znan po zgodbah o ugrabitvi pivskega magnatain izginotju ameriške najstnicena Arubi leta 2005.