Posebno poročilo »Kako je Putin začel sovražiti Ukrajino«: za vse je kriv ta človek

Ukrajinski in ruski viri trdijo, da so bili pravi motivi ruskega predsednika Vladimirja Putina za invazijo na Ukrajino maščevanje ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu zaradi sankcioniranja ukrajinskega politika, ki je še vedno prijatelj Moskve.

Tako je neodvisna ruska tiskovna agencija Verstka objavila poročilo z naslovom »Kako je Putin začel sovražiti Ukrajino«, pri čemer navaja sedanje in nekdanje uradnike v Rusiji in Ukrajini, poroča Daily Mail.

Sankcije so bile kaplja čez rob

Trdijo, da se je Rusija začela pripravljati na vojaško operacijo, potem ko je Zelenski uvedel sankcije proti zavezniku Moskve in ukrajinskemu politiku Viktorju Medvedčuku.

68-letni Medvedčuk, ki zdaj živi v izgnanstvu v Rusiji, je vodil prorusko opozicijsko stranko Platforma za življenje, preden so ga leta 2021 uvrstili na seznam za sankcije zaradi domnevnega financiranja terorizma.

Viktor Medvedčuk. FOTO: Serhii Nuzhnenko, Reuters

Trije viri blizu Putina so tako dejali, da so bile različne sankcije, ki jih je Zelenski uvedel proti Medvedčuku, ki je osebni Putinov prijatelj, in njegovim zaveznikom, »zadnja kaplja čez rob«, ki je Putina prisilila, da se pripravi na vojaško operacijo polnega obsega.

Newsweek je sicer nedavno poročal, da je Medvedčuk še vedno v igri kot favorit za novega voditelja države, če bo Rusiji uspelo premagati Ukrajino.