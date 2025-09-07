Poroka Goloba in Gabrove odmeva tudi pri sosedih: »Scena kot iz pravljice«

Sobotna poroka leta med predsednikom vlade Robertom Golobom (58) in 19 let mlajšo Tino Gaber Golob odmeva še onkraj meja, tudi pri hrvaških in srbskih medijih. Novopečena zakonca sta se poročila v soboto popoldne v romantični Vili Tartini v Strunjanu, ob obali med Izolo in Piranom. Matičar je bil ljubljanski župan Zoran Janković.

»Želim, da veš, da te neskončno ljubim«

Med čustvenim nagovorom gostom je Tina Gaber dejala: »Želim, da veš, da te neskončno ljubim. S tabo sem spoznala, da lahko obstaja oseba, ki je z vsem srcem predana vsemu, kar počne, in je hkrati topla, nežna in neizmerno pozorna.« Slovenski premier pa je pred novinarji dodal, da je »presrečen in brez besed«.

Robert Golob in Tina Gaber Golob sta poročena. FOTO: Robert Golob/instagram

Hrvaški in srbski mediji o »poroki leta«

Hrvaški Index je naslovil članek: »Slovenski premier po poroki z nekdanjo misico: brez besed sem, presrečen.«

Slobodna Dalmacija je zapisala: »Žena slovenskega premierja je naslednica Simone Gotovac, zvezo sta sprva skrivala zaradi let, a se je k njemu hitro preselila.«

Kdo je Simona Gotovac, ki jo omenja Slobodna Dalmacija? Pišejo, da se je Tina Gaber še pred vplivniško kariero ukvarjala z manekenstvom. Kot 21-letna študentka sociologije je leta 2008 v Ljubljani osvojila naziv Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Prav ta naziv je šest let prej (2002) prejela tudi takrat 18-letna Hrvatica Simona Gotovac, znana po razvpitih povezavah s Severino.

V Večernjem listu so poudarili: »Slovenski premier se je poročil z 19 let mlajšo lepotico: objavili so fotografije razkošnega slavja.«

Srbski Kurir je izpostavil stroške: »Poročil se je slovenski premier Robert Golob (58), izrekel usodni ’da’ svoji izbranki: poroka ju je drago stala.«

Medtem ko je Srbski Telegraf dogodek opisal še posebej pravljično: »Poročil se je slovenski premier Robert Golob: scena kot iz pravljice.«

Robert Golob in Tina Gaber na poroki. FOTO: Jadralka Darka Iz Vrhnike

Prvo fotografijo delil Golob

Prvo fotografijo s poroke je na Instagramu objavil premier Golob s pripisom "Žena in mož" ter simbolom prstana. Na njej je videti poljub sveže poročenega para pred svati.

Nevesta je nosila dolgo belo obleko z oprijetim zgornjim delom in odkritimi rameni ter razkošnim krilom. V laseh je imela tančico s čipkasto obrobo, v rokah pa je nosila šopek iz belih rož. Ženin je nosil temno modro obleko z belo srajco in kravato.

Poroka je sicer potekala stran od oči javnosti, nevesto in ženina sta na skupno pot pospremili njuni družini in prijatelji. Po zaključenem obredu pa je pred medije stopil premier, a brez svoje soproge, ki bo odslej k svojemu priimku dodala še premierjevega. »Ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da,« je dejal in se zahvalil za spoštovanje zasebnosti.

O vtisih z obreda je dejal, da je ta »vedno tako čustven, da se človek nič ne zaveda, še manj pa spomni«. Potočil je tudi kakšno solzo, je priznal. Čas za medene tedne bo najverjetneje med jesenskimi krompirjevimi počitnicami, izbrala bosta tople kraje, je še povedal predsednik vlade.

Med svati so tudi nekateri člani Gibanja Svoboda, med njimi podpredsednika vlade in ministra Klemen Boštjančič in Matej Arčon, vodja strankinih poslancev Nataša Avšič Bogovič. Od vidnejših obrazov se poroke udeležujejo tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, podjetniki Janez Škrabec, Tomaž Subotič in Joc Pečečnik, generalni direktor Gen energije Dejan Paravan.

Na dogodku ni prisotnih tujih državnikov.

