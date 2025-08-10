ENA OSEBA HOSPITALIZIRANA

Poročni dan postal nočna mora! Katastrofa udarila zadnji trenutek

Mirjeta Hetemi in Astrit Tahiraj sta srečno zaljubljena že dve leti. Svojo ljubezen sta nameravala obeležiti v Srbici z veliko poroko in številnimi gosti. Uredila sta vse za svatbo in rezervirala restavracijo. A le dan pred velikim dnevom je poplava uničila njun dom. Novo opremljena soba je bila zalita, oče ženina je zbolel. »Vse smo uredili pravočasno. A zdaj se je zgodilo to, prej sem bila tako srečna ... Očeta sem morala odpeljati v bolnišnico,« je povedala nevesta Mirjeta Hetemi v pogovoru za tamkajšnjo televizijo.

Poskusi, da bi preprečili vdor vode v hišo, so načeli zdravje očeta. Čeprav je bila poroka izpeljana, se on ni mogel udeležiti, saj so ga hospitalizirali zaradi hudega prehlada. Dobro se niso počutili niti svatje, ki so prišli na praznovanje. »Vsem je bilo slabo, bili so žalostni, ko so nas videli v takem stanju. Kako sem le imela voljo, da sploh grem na poroko,« se sprašuje nevesta.

Simbolična fotografija. FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
Takoj po poroki sta se mladoporočenca soočila z novim izzivom: očistiti hišo blata, ki ga je prinesla voda, poskrbeti za zavetje in se postaviti na noge. Kljub nezavidljivemu začetku skupne poti pa bo nemara ta preizkušnja ojačala vez med mladoporočencema, ki sta kljub oviram izpeljala poroko do konca.

