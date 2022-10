Poročilo o katastrofi, ki nam grozi: vse več območij bo neprimernih za bivanje

Vročinski valovi bodo v bodoče marsikje tako hudi, da bodo onemogočali bivanje ljudem, razkriva danes objavljeno poročilo Združenih narodov in Rdečega križa. Po trenutnih modelih bo število smrti zaradi ekstremne vročine do konca stoletja izjemno visoko in primerljivo s številom smrti zaradi raka in nalezljivih bolezni.

Brez ustreznih prilagoditev bodo v roku nekaj desetletij Sahel, Afriški Rog ter južna ter jugovzhodna Azija neprimerni za bivanje, ugotavlja poročilo Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) in Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki sta rezultate predstavila pred prihajajočim podnebnim vrhom COP27 v Egiptu.

Poročilo navaja aktualne podnebne katastrofe v Somaliji in Pakistanu kot primere uničenja, ki jih lahko pričakujemo zaradi globalnega segrevanja. Brez ustreznih prilagoditev se bodo ljudje marsikje soočali z ekstremnimi vročinskimi pojavi, ki bodo povzročali veliko trpljenje in izgubo življenj.

Dodatno nevarnost v tem kontekstu predstavlja staranje prebivalstva, saj so starejši ljudje bolj ogroženi med vročinskimi valovi. Enako velja za urbano prebivalstvo, ki se prav tako povečuje. Na udaru bodo tudi otroci, nosečnice in kmetje, še svari poročilo.

OCHA in IFRC sta oblikovala pet korakov za spopadanje z učinki vročinskih valov, vključno s podajanjem zgodnjih informacij, financiranjem ukrepov na lokalni ravni, oblikovanjem zatočišč in prilagajanjem razvoja, ki bi bil bolj prilagojen ekstremnim vročinskim pojavom.