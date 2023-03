Pornografska zvezdnica, ki ji je Trump plačal za molk, zdaj na sodišču

Pornografska igralka Stormy Daniels se je v sredo sešla z newyorškimi tožilci, ki preiskujejo, ali ji je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump pred volitvami leta 2016 plačal za molk o spolnih odnosih, je sporočil njen odvetnik. Velika porota je medtem znova zaslišala bivšega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena, poročajo ameriški mediji.

Cohen pa je po najnovejšem zaslišanju novinarjem povedal, da so ga člani porote zelo temeljito izpraševali.

Porno igralka Stephanie Clifford, poznana pod imenom Stormy Daniels. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Napovedujejo vložitev obtožnice proti Trumpu

Na zaslišanje pred veliko poroto so newyorški tožilci za ta teden povabili tudi Trumpa. Sedanji odvetnik nekdanjega predsednika je dejal, da tega ne namerava storiti. Povabilo na zaslišanje pred veliko poroto po navedbah ameriških pravnih strokovnjakov kaže na to, da bi proti Trumpu lahko vložili obtožnico.

Plačilo v višini 130.000 dolarjev je bilo izvedeno leta 2016, proti koncu predsedniške kampanje, ko se je Danielsova dogovarjala, da bo nastopila na televiziji in javnosti sporočila, da je imela spolne odnose s predsednikom. Cohen je izvedel plačilo in uredil še eno plačilo drugi ženski, zaradi česar je šel v zapor.

Težava ni v plačilu, ampak v tem, da je plačal z denarjem za predsedniško kampanjo

Plačilo za molk samo po sebi ni razlog, da bi moral Trump v zapor, vendar pa bi se soočil z večjimi težavami, če mu tožilci dokažejo, da je namerno in zavestno poneveril sredstva, namenjena politični kampanji.

Trump je svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohenu naročil, naj Danielsovi plača 130.000 dolarjev, sam pa mu je denar vrnil iz sklada za kampanjo, pri čemer so to prikazali kot vračilo previsoke donacije. Cohen je dokazal, da mu je Trump poleg vračila dodal še bonus, skupno naj bi bilo izplačanih 420.000 dolarjev. Zaradi tega je bil leta 2018 obsojen na zaporno kazen zaradi kršenja zakonodaje o financiranju volilnih kampanj.

Michael Cohen, nekdanji odvetnik Donalda Trumpa. FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

Cohen je zveznim tožilcem priznal, da so mu iz sredstev za Trumpovo kampanjo povrnili stroške z obrestmi. To pa naj bi potem prikazali kot vračilo preveč nakazane donacije za kampanjo.

Ponarejanje poslovne dokumentacije je po državni zakonodaji New Yorka lahko prekršek ali kaznivo dejanje, če je to ponarejanje dokumentacije storjeno v povezavi z resnejšim kaznivim dejanjem. To resnejše kaznivo dejanje pa bi bilo v tem primeru pometanje zadev pod preprogo.

Trump kot žrtev izsiljevanja

Trumpa takrat zvezni tožilci niso preganjali, ker je bil na položaju predsednika ZDA. Njegovi odvetniki sedaj v javnosti trdijo, da je morda res plačal, vendar zato, da ne bi prizadel svoje žene in sina. Trumpa odvetniki skušajo prikazati kot žrtev izsiljevanja.