Porcelanaste superge za 100 tisočakov

Kljub pandemiji in gospodarski krizi, ki se marsikje pospešeno poglablja, še vedno ne primanjkuje tistih, ki so pripravljeni odšteti bajne denarce na dražbah za najrazličnejše dragocenosti in redke primerke. Na dražbi, ki je seveda potekala prek spleta, so za 103.000 evrov prodali unikatne porcelanaste in usnjene športne copate, ki sta jih oblikovala proizvajalec športne opreme Adidas in mojster porcelana Meissen.Pri avkcijski hiši Sotheby's so zadovoljni z rezultatom, a so kljub temu pričakovali višjo številko. Glede na trende v zadnjih mesecih so nekateri napovedovali celo rekord vseh rekordov, denimo, Adidasovi porcelanasti čeveljci, ki seveda niso namenjeni športnemu udejstvovanju, so bili ocenjeni celo na okrogel milijon, a je znesek desetkrat manjši. Kljub temu je še vedno osupljiv, da ne bo pomote, Sotheby's pa je zato, da bi na dražbo pritegnil čim več udeležencev, izklicno ceno postavil pri pičlem dolarju, torej slabem evru. Do konca spletne dražbe so prejeli 72 resnih ponudb.Čevlji so izdelani iz ročno poslikanega usnja s porcelanskimi nastavki. Kupec je želel ostati anonimen, izkupiček dražbe pa bo namenjen muzeju Brooklyn v New Yorku. Superge so zadnje čase izjemno pogosti predmeti na dražbah, pri tem blesti predvsem proizvajalec Nike, rekord pa trdno držijo športne copate košarkarske legendeNike Air iz 1985, ki so zaslužile 520.000 evrov. No, Adidasov dosežek je prav tako zgodovinski in po svoje rekorden, saj gre vendarle za enkraten primerek športne obutve, ozaljšane s porcelanom.