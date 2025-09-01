Popoln kaos na cestah! Tako to delajo Bosanci

Več sto prevoznikov v Bosni in Hercegovini je davi v znak protesta začelo blokado glavnih cest po državi in terminalov za tovorna vozila na mejnih prehodih. Najmnožičnejši protest prevoznikov doslej v BiH, na katerem izražajo nezadovoljstvo zaradi administrativnih ovir in visokih dajatev, je skoraj povsem ohromil cestni promet v državi.

Prevozniki po poročanju bosansko-hercegovskih medijev blokirajo terminale za tovorna vozila na mejnih prehodih. Tovornjaki so tudi na glavnih cestah in mestnih ulicah, kar je povzročilo velike zastoje v prometu.

Kaj zahtevajo? Prevozniki že več mesecev zahtevajo zmanjšanje zadrževanja na mejah, kar bi po njihovih ocenah lahko dosegli tudi z digitalizacijo carinskih postopkov, ter vračilo najmanj polovice trošarin, ki jih plačujejo državi. Med težavami, s katerimi se srečujejo, izpostavljajo tudi moratorij, ki določa, da lahko državljani BiH v EU v šestih mesecih prebijejo 90 dni. To velja tudi za prevoznike, čeprav so samo v tranzitu, kar jim otežuje delo in jih postavlja v nekonkurenčen položaj.

Čeprav so organizatorji protesta, konzorcij Logistika BiH, napovedali, da vožnje osebnih vozil ne bodo ovirali, je ta skoraj nemogoča zaradi dolgih kolon tovornjakov.

Glavni koordinator iz konzorcija Velibor Peulić je za sarajevski Dnevni avaz danes potrdil, da so ob 6. zjutraj v vseh mestih BiH prekinili dobavne verige. Protest prevoznikov bo po njegovih besedah trajal do izpolnitve zahtev, pri čemer je poudaril, da minister za komunikacije in promet BiH Edin Forto doslej ni poslal nobenih signalov za pogovor.