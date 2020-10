Popoln diamant za 13 milijonov

102

karata popolnosti je kupil anonimnež.

Lepotec, ki so ga opevali kot diamant brez napake, je na dražbi, ki jo je zavoljo pandemije prek spleta organizirala avkcijska hiša Sotheby's, iztržil 13,3 milijona evrov. Vsekakor zajeten znesek, a daleč od pričakovanega.Njegov nov ponosni lastnik seveda ostaja neimenovan, zaklad si je priboril prek telefona, poročajo tuji mediji, 102-karatni diamant pa je veliki dan dočakal v Hongkongu.Pred dražbo se je predstavil tudi v New Yorku, pred ciljem pa se je ustavil še v Pekingu in Šanghaju, kjer so si lahko oči na njem napasli tudi tisti, ki se zanj niso potegovali. Ker je bilo zanimanja za diamant tako zelo veliko, na dražbi niso določili izklicne cene, prepričani so bili namreč, da bo lepotec iz kanadskega rudnika iztržil pošten znesek. Da je končna cena visoka, ne oporeka nihče, a vendarle mnogi komentirajo, da so se pri dražbeni hiši opekli: po napovedih bi lahko diamant, ki velja za popolnega v vseh glavnih kategorijah, barvi, jasnosti, teži in dovršenosti brušenja, zaslužil kar 25 milijonov! Zbrusili so ga iz 271-karatnega kosa naravnega diamanta, ki so ga izkopali v Ontariu leta 2018, najbolj pa se ponaša v kategoriji barve, kjer je dosegel redko oceno D. Opisujejo ga tudi kot izjemno simetričnega in kemično čistega, saj tako rekoč ne vsebuje dušika.Zdaj je šele osmi kamen takšnega kalibra na dražbi, med lepotci pa kraljuje 163-karatni diamant, ki je v Ženevi 2017. zaslužil slabih 30 milijonov, zbrusili pa so ga iz 404-karatnega naravnega kamna iz rudnika v Angoli, najvišjo ceno za karat, dobra dva milijona, pa je v istem letu dosegel 19-karatni rožnati diamant. Lepotec iz Ontaria bi se po pričakovanjih moral veliko bolj približati kateremu od rekordnih zneskov, a tudi ob trinajstih milijonih ne bi smel nihče vihati nosu.