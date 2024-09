Poplave zahtevale več kot 60 smrtnih žrtev (VIDEO in FOTO)

V Nepalu je zaradi poplav in zemeljskih plazov, ki so posledica monsunskega deževja, umrlo najmanj 66 ljudi. Po vsej državi pogrešajo najmanj 69 ljudi, 60 ljudi pa je bilo po podatkih ministrstva za notranje zadeve ranjenih.

Močno monsunsko deževje je ohromilo državo. Poškodovani so številne ceste in mostovi, notranji letalski promet je moten. Po navedbah oblasti so številne dostopne poti do prestolnice Katmandu zaprte zaradi zemeljskih plazov. Na glavnih avtocestah velja prepoved vožnje ponoči, da bi zmanjšali tveganje nesreč zaradi zemeljskih plazov.

Napovedi niso obetajoče

Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo še več dežja.

Monsunska sezona v južni Aziji običajno traja od junija do septembra, v njej pa vsako leto umre na stotine ljudi in živali. Dež je pomemben za kmetijstvo, obenem pa vedno znova povzroči veliko škodo - uničuje hiše, sproža zemeljske plazove in poplavlja ceste.

