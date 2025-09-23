Poplave v Italiji, to so posnetki kaosa: hudourniki odnašajo vse pred sabo (VIDEO)

V Piemontu še naprej iščejo pogrešano nemško turistko, ki jo je poplavni val odnesel iz kampa. Z najhuje prizadetega severa države v Piemontu, Liguriji in Lombardiji se vremenska fronta širi proti jugu, poročajo tuje tiskovne agencije.

V deželi Piemont že od ponedeljka iščejo pogrešano žensko. 64-letno nemško turistko naj bi iz kampa na območju kraja Spigno Monferrato odnesel poplavni val. Med drugim jo iščejo s helikopterjem.

Tako v Piemontu kot Liguriji in Lombardiji so zaradi obilnih padavin marsikje reke prestopile bregove. Najhuje je prizadeta okolica reke Bormida blizu ligurskega pristaniškega mesta Savona.

Z območja poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih. Nekaj ljudi so morali reševati iz avtomobilov, ki so obstali v vodi. Prizadeta je tudi okolica Milana in jezera Como.

V več občinah na območju, med drugim v mestu Cabiate, je voda na ulicah narasla do višine kolen. Pojavljajo se tudi zemeljski plazovi. Več železniških povezav je prekinjenih.

Vremenska fronta se medtem pomika proti jugu. Med drugim je danes deževje zajelo Rim, kjer so nekatere ulice poplavljene.

O poplavah poročajo tudi z otoka Ischia v Neapeljskem zalivu, kjer nekatere ulice spominjajo na reke, ceste pa so neprevozne. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj se odrečejo nenujnim potovanjem.