Ponoči znova sirene in eksplozije, Kijevu se bliža ruski konvoj, dolg 60 kilometrov (V ŽIVO)

Kijevu se približuje dolg ruski vojaški konvoj, kažejo satelitski posnetki. Konvoj, ki je okoli 25 kilometrov oddaljen od ukrajinske prestolnice, naj bi bil dolg več kot 60 kilometrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Zgodaj zjutraj so se po več ukrajinskih mestih znova oglasile sirene, poroča BBC.

Konvoj sega od letališča Antonov, ki je 25 kilometrov oddaljeno od središča Kijeva, do kraja Pribirsk na severu, je na podlagi svojih satelitskih posnetkov sporočila ameriška družba Maxar. Kot je videti na posnetkih, so nekatera vojaška vozila v konvoju precej oddaljena drug od drugega, medtem ko so na nekaterih delih vozila zelo blizu ali vzporedno. Ob poti konvoja pa je opaziti goreče hiše.

Ponoči eksplozije v več mestih

Reševalno vozilo skozi razbito steklo. FOTO: Agencja Wyborcza.pl Via Reuters

Posnetki ameriške družbe kažejo tudi novo kopičenje ruskih sil (helikopterjev in kopenskih vozil) v Belorusiji okoli 30 kilometrov od meje z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju BBC naj bi ruske sile začele tudi napad na mesto Herson na jugu Ukrajine. Sicer pa je bilo ponoči v več mestih po Ukrajini slišati eksplozije.

Zasedal bo tudi evropski parlament

Mednarodna prizadevanja za končanje ruske invazije na Ukrajino se bodo danes nadaljevala z nezmanjšano močjo. O ruski agresiji in njenih posledicah bodo govorili zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske, pa tudi finančni ministri skupine G7. Evropski parlament bo na izrednem plenarnem zasedanju glasoval o resoluciji v zvezi z Ukrajino.