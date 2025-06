Ponoči močno streslo Turčijo, ljudje v paniki skakali iz stavb (VIDEO)

Jugozahodno obalo Turčije je ponoči prizadel potres z magnitudo 5,8. Po prvotnih poročilih ni prišlo do zrušenja stavb, zaradi paničnega napada pa je v letovišču Fethiye preminula najstnica, je pojasnil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Še najmanj 69 ljudi je ranjenih.

Yerlikaya je pojasnil, da so poškodbe nastale, ko so ljudje v paniki skakali z višine, da bi pobegnili iz stavb.

Potres z epicentrom v Sredozemskem morju pred mestom Marmaris je območje stresel sredi noči, ob 2.17 po lokalnem času, je razvidno iz podatkov Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC).

Območje Turčije je potresno izredno aktivno. Širše območje Istanbula je konec aprila streslo več potresov.

Pred tem so v Turčiji v začetku februarja obeležili drugo obletnico uničujočega potresa, ki je leta 2023 na jugovzhodu države in v sosednji Siriji terjal skoraj 60.000 življenj in celotna mesta spremenil v ruševine.

Po tragediji so se na oblasti zgrnile kritike zaradi spodbujanja množičnih gradenj, pri katerih varnostni predpisi, ki so jih zaostrili po predhodnih naravnih nesrečah, niso upoštevani.