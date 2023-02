Ponekod karneval, drugje strašanska ujma

Medtem ko se je večina Brazilije nadvse razveselila letošnjega karnevala, prvega po lanski okrnjeni različici in pandemskih omejitvah prejšnjih let, je poulične zabave ponekod skazilo strašansko deževje s poplavami, ki so ponekod terjale celo življenja. V zvezni državi São Paulo je konec tedna umrlo najmanj 36 ljudi, mnoge pa še vedno pogrešajo.

Mnogi so pogrešani, išče jih tudi vojska.

Izginili med begom

Takšne katastrofe bodo zaradi človekove neprijaznosti do planeta čedalje pogostejše. FOTO: Felipe Augusto, Reuters

Izredne razmere so razglasili v petih najhuje prizadetih priobalnih mestih, kjer potekajo obsežne reševalne akcije; več kot 200 ljudi je ostalo brez domov, najhuje pa je bilo v kraju São Sebastião, kjer je v 24 urah padlo 627 milimetrov dežja, kar je dvakratna mesečna količina. Voda in plazovi so odnesli okoli 50 hiš, številni pa so ujeti v svojih domovih in odrezani od sveta zaradi neprevoznih cest čakajo, da jih vendarle doseže pomoč; mnogi so sami pobegnili na varno s čolni, nekateri pa so na poti izginili. Karnevalske zabave in povorke ob severni obali, kamor se sicer radi zgrinjajo premožni turisti, ki sicer ne marajo vrveža velikih mest, so odpovedali, razmere pa poslabšuje še močan veter, zaradi katerega so začasno zaprli tudi Santos, največje pristanišče v Latinski Ameriki.

Tudi za prihodnje dni ni napoved nič kaj obetavna, saj deževje še ne bo ponehalo, delo reševalcev, ki jim z dvema letaloma pomaga tudi vojska, bo tako še naprej zelo zahtevno. Ob vremenski ujmi so oblasti razglasile izredne razmere, podnebni strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo takšne katastrofe zaradi človekove neprijaznosti do planeta čedalje pogostejše.