Pomotoma vdrli v tovarno olja

Lastnik rafinerije je vložil tožbo.

Delavci v bolgarski tovarni rastlinskega olja v Cheshnegirovu si bodo za večno zapomnili dan, ko je sredi belega dne v tovarno vdrlo sedem oboroženih vojakov ameriške vojske. Šokirani niso bili le delavci, temveč tudi vojaki, ki so tovarno napadli med urjenjem, prepričani, da gre za prazno poslopje na poligonu za vojaške vaje, ki ga imajo v Cheshnegirovu. Vojska vzrok za dogodek, ki je povzročil pravo blamažo, še preiskuje, tovarni in delavcem pa so se že opravičili v uradni izjavi. »Vedno se učimo iz teh vaj. Temeljito preiskujemo in iščemo vzrok te napake,« so med drugim zapisali.Lastnik oljne rafinerije KIMse z opravičilom ni zadovoljil in zdaj toži ameriško vojsko, saj meni, da je šlo za nepooblaščen vdor na zasebno zemljišče, zaradi katerega je, kot pravi, užaljen in ponižan. »Kot bi bili kaki banditi ali kriminalci, čeprav opravljamo povsem normalno dejavnost,« je dejal. »Kamere kažejo, da so delavci dvignili roke, nato pa so vojaki v angleščini zahtevali, naj sedejo. Seveda so ubogali, bili so zelo prestrašeni,« je vdor podrobneje opisal Dimitrov.Dogodek je javno obsodil bolgarski predsednik, ki je za televizijo Nova dejal, da je popolnoma nesprejemljivo, da življenje in mir bolgarskih državljanov ogrožajo vojaške enote, ne glede na to, ali gre za Bolgare ali za tuje oborožene sile. Vaje z zavezniki na območju Bolgarije naj bi prispevale k občutku varnosti in zaupanju v kolektivno obrambo, ne pa ustvarjale napetost, je dodal. Predsednik je sprožil preiskavo in zahteva razkritje imen oseb, odgovornih za incident. Bolgarija in ZDA so Natove zaveznice.