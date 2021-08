Pomor rib in škampov v Španiji

Tožilci iz južne španske pokrajine Murcia so nedavno začeli raziskovati, zakaj se je ob obali največje evropske in španske morske lagune, ki obsega kar 17.000 hektarov, pojavilo na stotine mrtvih rib in škampov. Trenutno naj bi jih bilo okoli 250 kilogramov.



Njihovo pozornost so pritegnile številne objave lokalnega prebivalstva na spletnih straneh, dobili pa so tudi več prijav z videoposnetki in fotografijami vznemirjenih državljanov. Na njih je videti predvsem veliko poginulih manjših rib in škampov, ki jih je naplavilo na plažo Mar Menor na jugovzhodu države. Španski ekologi so zaskrbljeni, saj se je podoben primer zgodil že leta 2019, ko so na istem območju našteli kar tri tone poginulih rakov in rib. Takrat so strokovnjaki za pomor okrivili kmetovalce, ki da so desetletja morje počasi zastrupljali z gnojili, bogatimi z nitrati. Ostanki intenzivnega kmetovanja naj bi iztekli v laguno in izzvali čezmerno cvetenje alg. Ker pri tem porabijo ogromno kisika iz vode, naj bi se ribe in raki zadušili zaradi prenizke vsebnosti kisika v njej. K temu naj bi veliko prispeval tudi hiter porast temperature morja. Le v dveh dneh se je ta dvignila z 28,5 na 31 stopinj Celzija.



Raziskovalci so dolgo opozarjali, da je to območje v veliki nevarnosti, saj je laguna tik ob velikem kmetijskem kompleksu, ki se razprostira na kar 60.000 hektarih površine. Slab kanalizacijski sistem v bližnjih mestih, kjer je v zadnjih letih turizem močno porasel, pa naj bi razmere skupaj s strupenimi snovmi iz rudarskih aktivnosti v tej pokrajini le še dodatno poslabševal.

Čeprav je na podobne okoljske probleme opozarjal celo Evropski parlament in poudarjal, da je boljša izvedba ukrepov za zaščito okolja prednostna naloga vseh evropskih držav, pa onesnaževalcev in prostorskih odločevalcev v posameznih državah to ne gane kaj dosti. Pa naj gre za nedavno pretirano cvetenje morja ob turških mestih ali pa na Hrvaškem, kjer skoraj vsakodnevno poročajo o izpustih fekalij na plaže in celo o zastrupitvah kopalcev (Klenovica). Dokler ne bodo začeli umirati ljudje, bo večina držav najbrž ostala le pri odpravljanju posledic, ne bo pa se lotevala iskanja in kaznovanja pravih krivcev.

