Pomol hudo poškodovan, bodo lahko rešili svetilnik?

Pomol je že tako hudo poškodovan, da svetilnika preprosto ne more več podpirati: simbol pristaniškega mesta Bremerhaven se tako nevarno nagiba in grozi, da bo zgrmel v morje, medtem ko ga pristojni mrzlično poskušajo rešiti.

Ustavili promet

A to je misija nemogoče, so se sprijaznili že mnogi, prepričani, da se je treba od svetilnika, ki je od leta 1914 kazal pot ribiškim ladjam, preprosto posloviti in nekako počastiti njegov spomin. Zob časa je že dobro načel kamnito strukturo pomola, ta se je nedavno vdal in delno zrušil, zato se je svetilnik nevarno nagnil in grozi, da bo zgrmel v morje.

Del pomola se je že porušil.

Ladijski promet po reki Geeste in trajektni po reki Wesser so začasno ustavili, da ne bi plovila povzročala dodatne škode, ob svetilnik pa postavili plavajoči most, s katerim so ga podprli in poskusili preprečiti nadaljnje rušenje.

Takšne rešitve so seveda zgolj začasne, jasno je, da se bo treba od pomola in svetilnika posloviti, pri tem pa paziti predvsem, da pristaniško veduto ohranijo kar se da nepoškodovano, pri čemer si bodo pomagali s pametno tehnologijo. Nadvse si želijo ohraniti znamenito rdečo kupolo, ki krasi svetilnik, pozneje, ko bi zgradili nov pomol, pa bi jo namestili na novega. Če bo šlo vse po načrtih, bodo pomoč in svetilnik varno umaknili iz vode že do konca prihodnjega tedna.