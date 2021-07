Pomoč podjetjem in podjetnikom le, če bodo cepljeni

Hrvaški premier Andrej Plenković je na današnji seji vlade povedal, da z julijem podpore za ohranitev delovnih mest v času epidemije covida-19 ne bodo več podeljevali vsem podjetnikom, ampak bo ta odvisna od potreb posameznega sektorja. Pojasnil je še, da bo pogoj za pridobitev državne pomoči podjetnikom tudi cepljenje proti covidu-19.



Hrvaška vlada bo še naprej nudila pomoč podjetnikom, a ne več po horizontalnem pristopu, temveč bo ta pomoč usmerjena na posamezne sektorje, je povedal Plenković.



Meni namreč, da ni več potrebno, da bi vsi sektorji prejemali enako državno podporo, saj so se dosedanje podpore pokazale za uspešne in so prinesle želene rezultate. Kot je pojasnil, je bilo na Hrvaškem konec junija 8500 manj brezposelnih kot marca lani, ko so uveljavili ukrepe. Prijavljenih delavcev pa je 56.000 več kot konec junija lani.



Prav tako je spomnil, da je vlada od marca lani do 30. junija letos nakazala 11,7 milijarde kun (1,56 milijarde evrov) pomoči za 120.000 obrtnikov in delodajalcev. S tem so zajeli skoraj 700.000 delavcev, za katere so poleg tega porabili še približno 5,3 milijarde kun (700 milijonov evrov) za prispevke.



Plenković je na novinarski konferenci po seji vlade še potrdil, da bo tudi cepljenje pogoj za pridobitev državnih subvencij v času epidemije covida-19. »Menim, da moramo povezati ti dve zadevi. Ni mogoče pričakovati podpore, obenem pa niti minimalno prispevati k zdravstveni varnosti,« je poudaril hrvaški premier. Predlog v zvezi s tem bo pripravil hrvaški zavod za zaposlovanje.

Minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko Josip Aladrović pa je na novinarski konferenci priznal, da breme dosedanje oblike pomoči podjetnikom za državo ni več vzdržno. Poudaril je, da sta epidemiološka in gospodarska kriza povezani, saj več cepljenih pomeni manj posledic epidemije za gospodarstvo. Povedal je, da bodo s podporami stimulirali ljudi k cepljenju.



Aladrović je dejal, da bodo podpore še naprej prejemali predvsem ponudniki storitev, kot so gostinstvo, hotelirstvo, zabavna industrija, potovalne agencije in občasni prevozi, medtem ko znake okrevanja že kažejo gradbeništvo, trgovina, IT sektor in industrija.



Na Hrvaškem se je sicer, kot je pojasnil Plenković, z enim odmerkom doslej cepilo 44 odstotkov prebivalcev, medtem ko so načrtovali, da jih bodo do konca junija cepili med 50 in 55 odstotkov. Napovedal je, da bodo 200.000 odmerkov cepiva poslali kot humanitarno pomoč v Bosno in Hercegovino. Po 20.000 odmerkov so namenili Albaniji, Črni Gori, Kirgizistanu, Kosovu in Severni Makedoniji.

