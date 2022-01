Nova ugotovitev o omikronu: to se je zgodilo dvema tretjinama okuženih

Dve tretjini okuženih s koronavirusno različico omikron je predhodno že prebolelo okužbo s koronavirusom. Do teh ugotovitev so prišli britanski raziskovalci, ki so na podlegli več tisoč prostovoljcev opravili obsežno študijo React. Avtorji raziskave priznavajo, da morajo na tem področju še veliko raziskati, a bi lahko rezultati razkrili, kateri ljudje so bolj nagnjeni k ponovitvi okužbe. V študijo so bili vključeni tudi zdravstveni delavci in družine z otroki.

V študijo so vključili več kot dva milijona ljudi, najnovejše ugotovitve iz prvih dveh tednov januarja pa temeljijo na približno sto tisoč PCR-testih.

Študija ne razkriva, koliko okuženih je bilo polno cepljenih. BBC dodaja, da dva odmerka ne ščitita pred okužbo, preprečujeta pa hujši potek. Še bolj učinkovit pri obrambi pa je tretji odmerek. Ugotovili so tudi, da je bilo kar 65 odstotkov okuženih prostovoljcev v preteklosti že okuženih s koronavirusom. Ob tem dodajajo, da je povsem mogoče, da so zadnji PCR-testi zabeležili stare sledi virusa. Nekateri menijo, da gre pri vsakem desetem odkritem primeru za ponovno okužbo.

Vodja programa React Paul Elliott ugotavlja, da se omikron trenutno najbolj širi med mlajšo populacijo. Prav tako pa opažajo, da so se okužbe začele širiti med starejšo populacijo, kar bi lahko vplivalo na večje število hospitalizacij. Ob tem je ključnega pomena, da se še naprej pozorno spremlja situacijo in upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.