Pomemben preboj: Zelenski pripravljen na pogovore s Putinom v Turčiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes dejal, da je pripravljen na neposredne pogovore z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v četrtek v Turčiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

»V četrtek bom v Turčiji čakal Putina. Osebno. Upam, da tokrat ne bodo iskali izgovorov,« je na omrežju X zapisal Zelenski. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo ruska stran pristala na premirje, ki bo potrebna podlaga za diplomacijo.

Putin je namreč danes za 15. maj predlagal neposredne pogovore z Ukrajino v Istanbulu. Ob tem se ni odzval na poziv k brezpogojnem 30-dnevnem premirju, h katerem so ga le nekaj ur pred tem pozvali Kijev in več evropskih voditeljev in ki naj bi začelo veljati v ponedeljek.

Zelenski je že dopoldne sporočil, da je pripravljen na neposredne pogovore, a izrazil pričakovanje, da se bo Moskva pred tem zavezala k 30-dnevnemu premirju.

Poziv Trumpa

Naj pristane na pogovore s Putinom, je sicer Zelenskega pozval tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sporočil, da jih je Turčija pripravljena gostiti.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po sobotnih pogovorih z nemški kanclerjem Friedrichom Merzem, britanskim premierjem Keirom Starmerjem in poljskim premierjem Donaldom Tuskom v Kijevu vztrajal pri nujnosti vzpostavitve premirja pred srečanjem med Rusijo in Ukrajino.

Prav tako Ukrajina danes poroča o 67 ruskih napadih manjšega obsega na različnih odsekih fronte. O večini ruskih napadov so poročali z območja okoli Pokrovska, ki je že dolgo časa žarišče spopadov. Ruski vojaki so tam izvedli 36 napadov, da bi prebili ukrajinske obrambne črte.