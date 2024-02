Polomijo kraljeve podmornice ob obali Floride označili za sramoto

Med redkim poskusom izstrelitve projektila Trident je britanska kraljeva mornarica doživela nepričakovan spodrsljaj. Izstrelitev z jedrske podmornice je spodletela, projektil je strmoglavil v ocean ob obali Floride. Polomija naj bi bila sramoten udarec za kraljevo mornarico, poroča Sky news.

Britansko ministrstvo za obrambo je v torek zvečer potrdilo, da je prišlo do »anomalije«, ki je vključevala HMS Vanguard, vendar je tiskovni predstavnik vztrajal, da jedrsko odvračanje, ki velja temelj obrambe Združenega kraljestva, »ostaja varno, zanesljivo in učinkovito«. Napaka naj bi bila povezana s tem, da je šlo za poskusno streljanje, pri čemer vir dodajajo, da bi bila izstrelitev uspešna, če bi bila resnično izvedena z jedrsko bojno konico.

Prvi je dramo, ki se je zgodila že 30. januarja, razkril časnik Sun. Zapisali so, da je bil na krovu podmornice tudi obrambni minister Grant. Sicer pa je to že druga zaporedna napaka rakete Trident za starajočo se floto jedrskega orožja kraljeve mornarice.

Prvič po osmih letih

Zadnji poskus so izvedli leta 2016, ko je raketa Trident II D5 izstreljena s HMS Vengeance, poletela v napačno smer. Obrambni viri so za The Guardian takrat trdili, da raketa ni bila izstreljena v napačno smer, ker bi bila pokvarjena, temveč zato, ker so bile informacije, ki so ji bile posredovane, napačne. Sistem Trident je sicer v času delovanja opravil več kot 190 uspešnih testov.

Združeno kraljestvo ima štiri podmornice z jedrskim orožjem, ki morajo zagotoviti, da je en čoln neprekinjeno na morju, da odvrnejo jedrske grožnje sovražnikov, kot je Rusija, in da so pripravljene na odziv, če se zgodi najhujše in se Združeno kraljestvo ali njegovi zavezniki soočijo z jedrskim napadom. Kot poroča The Sun, je bila raketa uspešno izstreljena iz vode v zrak s stisnjenim plinom v izstrelitveni cevi. Ob tem se ojačevalci prve stopnje niso prižgali in zato je 60-tonska raketa opremljena z navideznimi bojnimi glavami, je pljusknila v Atlantski ocean in potonila.

Kljub polomiji pa britanski tiskovni predstavnik ministrstva za obrambo vztraja, da sta se podmornica in njena posadka izkazali, da sta popolnoma sposobni upravljati britansko neprekinjeno odvračanje na morju, pri čemer sta prestali vse preizkuse med nedavno predstavitveno operacijo in pretresljivo operacijo. »Preizkus je ponovno potrdil učinkovitost jedrskega odvračanja Združenega kraljestva, v katero popolnoma zaupamo.«

Pred izstrelitvijo prejšnji mesec je ameriška nacionalna geoprostorska obveščevalna agencija izdala opozorilo za ladijski promet, ki je začrtala pričakovano pot rakete do trka v srednjem Atlantiku. V opozorilu o »nevarnih operacijah« so navedli, da naj bi raketa prepotovala približno 5.700 milj, preden bi strmoglavila v morje med Brazilijo in Zahodno Afriko.