Polomija v ZDA: evakuirali kongres, ker so mislili, da so napadeni, zgodilo pa se je tole

Ameriške vladne agencije so v sredo ponovno pokazale nesposobnost medsebojnega komuniciranja. Zaradi padalske prireditve vojakov na športnem stadionu so na kratko evakuirali poslopje ameriškega kongresa, ker so se zbali, da gre za napad.

Kongresni policisti so preplah zagnali ob pogledu na letalo, ki je preletelo poslopje kongresa, ni pa jasno, zakaj jih vojska ni obvestila, da gre za načrtovani dogodek.

V letalu so bili pripadniki padalske enote kopenske vojske Zlati vitezi, ki so skočili na bližnji stadion za bejzbol pred tekmo, da pokažejo svoje veščine in navdušijo gledalce.

Po preplahu so se uslužbenci v kongresu zagnali iz kongresne palače in okoliških pisarniških zgradb, nakar so jih obvestili, da nevarnosti ni.

Gre za polomijo ameriške vojske, Zvezne uprave za letalski promet (FAA) in kongresne policije. V preiskavi bodo morali ugotoviti, ali je bil nesporazum posledica malomarnosti ali pa enostavno ni bilo nobene ustrezne komunikacije.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je okrivila FAA, ki obtožbe, da ni ustrezno obvestila kongresne policije, ni nemudoma komentirala. Verjetno išče krivca na svoji strani ali ugotavlja, ali je to res. Podobno je tudi v kopenski vojski ZDA.