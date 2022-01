Polomija na dražbi: beli klobuk Melanie Trump prodali pod izklicno ceno

Nekdanja ameriška prva dama Melania Trump je morala svoj klobuk na spletni dražbi prodati pod izklicno ceno, predvsem zaradi krepkega upadanja vrednosti kriptovalut v zadnjih tednih, so poročali ameriški mediji. Klobuk in še dva predmeta so dali na dražbo za 250.000 dolarjev, v promet pa so šli za okrog 170.000.

Melania Trump je v začetku leta napovedala, da bo dala na dražbo klobuk, ki ga je nosila, ko sta z bivšim predsednikom Donaldom Trumpom aprila 2018 gostila državniško večerjo s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in z njegovo soprogo Brigitte. Poleg klobuka, ki ga je izdelal francoski oblikovalec Herve Pierre, ki živi in dela v New Yorku, je Melania dala na dražbo tudi sliko Trumpa in nezamenljivi žeton NFT.

Tako imenovana Kolekcija vodje države je šla na prodaj za izklicno ceno 250.000 dolarjev z obvestilom, da bo del prihodka namenjen računalniškemu izobraževanju rejniških otrok. Ni sicer jasno, kolikšen del.

Ponudbe so se sprejemale le v kriptovaluti solana, ki pa ji je v tednu dni vrednost upadla za 40 odstotkov. Na koncu naj bi se zadeve prodale za 170.000 dolarjev, pri čemer veliko ponudb ni bilo.

Melania Trump po poročanju Washington Posta svoje dneve na Floridi preživlja s sestro, staršema in sinom Barronom. Njena rutina so kosilo, večerja z možem, nega obraza, manikura, masaže, lepotni saloni in podobno.