Polna luna je rekorderka, osupnila je ribiče

Tehta kar 300 kilogramov, dolga pa je štiri metre in široka dobra dva: samica skata je tako dobila naziv največje sladkovodne ribe na svetu, na trnek pa jo je ujel domačin.

Ribiču denarna nagrada

V Kambodži se tako veselijo novega rekorda, ki je v deželo treščil sredi noči. Ribič je ob ulovu takoj spoznal, da se je v njegovi bližini znašlo nekaj izjemnega, zato se je nemudoma obrnil na strokovnjake. Biologi pri tamkajšnjem okoljevarstvenem projektu Wonders of the Mekong so bili seveda ob odkritju navdušeni ter so takoj potrdili, da gre uradno za največjo in najtežjo sladkovodno ribo na svetu. »Ko vidiš ribo take velikosti, predvsem v sladki vodi, je to težko doumeti. Mislim, da je bila celotna ekipa osupla,« je dejal biolog Zeb Hogan, vodja rečnega projekta in nekdanji voditelj oddaje Monster Fish.

Navdušeno so si jo ogledali preostali ribiči, biologi in seveda domačini. FOTO: Sinsamout Ounboundisane/fishbio/Reuters

Riba je vsem navzočim povzročila nemalo preglavic, da so jo spravili do obrežja: moči je združilo kar dvanajst mož, velikanko pa so upravičeno, zaradi izjemne velikosti in okrogle oblike, poimenovali Polna luna. Pa še, luna je sijala, ko so Boramy (kar prav tako pomeni polna luna) spet spustili v reko, prej pa ji nadeli še elektronsko sledilno napravo, da jo bodo lahko spremljali in opazovali njeno vedenje ter gibanje. Upajo, da jim bo ponudila vpogled v življenje skata, o katerem ni znanega prav veliko, domačine pa odkritje veseli predvsem zato, ker je to znak, da je ta vodni pas Mekonga še vedno čist in zdrav ter daje upanje za prihodnost tamkajšnjega živalskega sveta; ta kamboška reka je namreč po raznolikosti ribje populacije tretja na svetu, a se njen ekosistem spopada s številnimi izzivi, kot so čezmerni ribolov, onesnaženje in gradnja jezov, povzema STA.

Ribič, ki je domovini prinesel rekord, je za nagrado prijel skoraj 600 evrov, Boramy pa je krono prevzela od 293-kilogramskega soma, ki so ga ujeli 2005. na severu Tajske.