Poljski premier kot prvi predal Ukrajini bojne tanke leopard

Poljski premier Mateusz Morawiecki je danes na obisku v ukrajinski prestolnici Kijev ob prvi obletnici ruske invazije izrazil nadaljnjo podporo Ukrajini v obrambi pred Rusijo. Ob tem je izpostavil, da je Poljska prva evropska država, ki je Kijevu predala bojne tanke leopard.

»Danes vam kot prva evropska država želimo predati prve štiri tanke leopard 2A4. Kmalu vam jih bomo predali še več, prav tako pa bomo v nekaj dneh dobavili tanke PT-91,« je dejal poljski premier in zatrdil, da se Varšava zavzema za to, da bi zaveznice v EU in Natu storile enako.

Sporočil je tudi, da je Poljska pripravljena usposabljati ukrajinske pilote za bojna letala F-16, vendar se bo po njegovih besedah treba o tem dogovoriti v okviru širše koalicije.

»Moč poljsko-ukrajinskih odnosov Moskvo straši, o tem sem prepričan. Njihova barbarska agresija pa zahteva odločen odgovor,« je še dejal Morawiecki. V luči tega naj bi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen zaprosil, naj EU na seznam sankcij doda tudi glavne ruske propagandiste.

Ob tem je bil kritičen do novega svežnja sankcij EU proti Rusiji, ki ga je označil za prešibkega. Diplomati v Bruslju so sicer upali, da bodo pred prvo obletnico invazije objavili nov sveženj sankcij, vendar so povedali, da so pogajanja zastala zaradi nasprotovanja Poljske.

V spremstvu ukrajinskega premierja Denisa Šmihala je Morawiecki po prihodu v Kijev položil venec k spominskemu zidu padlih za Ukrajino.

Poljska je od začetka ruske invazije 24. februarja lani ena največjih podpornic svoje sosede Ukrajine, zaveznice iz zveze Nato in EU pa je večkrat pozvala k povečanju vojaške pomoči Kijevu.

Poljska je tudi povečala lastne nakupe orožja in svoj vojaški proračun letos povečala na več kot štiri odstotke bruto domačega proizvoda. Sprejela je več kot milijon ukrajinskih beguncev. V začetku tedna pa je gostila ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki se je po nepričakovanem obisku v Kijevu nato na Poljskem sestal z voditelji devetih držav vzhodnega krila zveze Nato.