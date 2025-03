Poljska se pripravlja na vojno, Tusk sporočil dramatično odločitev!

Poljski premier Donald Tusk je sporočil, da njegova vlada pripravlja načrt za obvezno vojaško usposabljanje za vsakega odraslega moškega v državi, kot odziv na spremenjene varnostne razmere v Evropi. Tusk je dejal, da je potrebna vojska s 500.000 vojaki, vključno z rezervisti, poroča The Guardian. »Poskušali bomo pripraviti model do konca tega leta, da bo vsak odrasel moški na Poljskem usposobljen v primeru vojne,« je dejal Tusk med govorom o varnosti pred poljskim parlamentom.

Lani je poljska vlada sporočila, da vojska šteje približno 200.000 vojakov, cilj pa je, da se letos ta številka poveča na 220.000, dolgoročno pa doseže 300.000 vojakov. Vendar pa so se varnostni strahovi v zadnjih tednih močno povečali, saj Rusija nadaljuje napade na Ukrajino, medtem ko administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa umika vojaško in obveščevalno podporo Ukrajini. Tusk je prav tako namignil namignil, da bi Poljska morala raziskati 'jedrske možnosti'. »Zavedati se moramo, da se mora Poljska zanašati na najsodobnejše zmogljivosti, vključno z jedrskim orožjem in sodobnim nekonvencionalnim orožjem«

Vodja največje opozicijske stranke Zakon in pravičnost, Jarosław Kaczyński, je dejal, da bo poleg vojaškega usposabljanja moških potrebna tudi sprememba miselnosti družbe. Poljski predsednik Andrzej Duda je sporočil, da bo predložil amandma na poljsko ustavo, ki bi obvezoval državo, da vsako leto za obrambo porabi najmanj štiri odstotke svojega bruto domačega proizvoda (BDP). Poljska trenutno namenja večji delež BDP-ja za obrambo kot katera koli druga članica NATO, vključno z ZDA. Lani je obrambna poraba znašala 4,1 % BDP-ja, letos pa je načrtovanih 4,7 %.