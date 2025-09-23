Evropa na robu vojne? Poljska obljublja: Sestrelili bomo ruska letala!

Več članic EU je že opozorilo na možnost tretje svetovne vojne. Napetosti v Evropi naraščajo, saj Rusija še naprej preizkuša odločnost sosednjih držav, Poljska pa je zdaj potrdila, da bo brez dvoma sestrelila vsa ruska letala, če bodo kršila njen zračni prostor.

Ta mesec so Poljaki sestrelili ruske drone, prejšnji teden pa so v Estoniji opazili ruska letala, kar je obema državam povzročilo nujne sestanke z drugimi članicami EU, da bi razpravljali o ruski grožnji.

Večina Evrope se je združila proti Vladimirju Putinu, odkar je Rusija leta 2022 napadla Ukrajino. Kljub prizadevanjem Donalda Trumpa, da bi posredoval pri mirovnem sporazumu, so ruska dejanja v zadnjih tednih nestabilna.

Poljski premier Donald Tusk je jasno povedal, da bo ukrepal odločilno proti Rusiji, če bodo opazili nadaljnja letala, ki ne bi smela biti tam. »Odločitev o sestrelitvi letečih objektov bomo sprejeli, ko bodo kršili naše ozemlje in preletavali Poljsko – o tem ni nobene razprave,« je rekel.

Hkrati je poudaril, da ne išče konflikta in da bo premislil v situacijah, ki niso povsem jasne. Tusk je dodal: »Ko gre za situacije, ki niso povsem jasne, na primer nedavni preleti ruskih lovcev nad platformo Petrobaltic – brez kršitve, ker to niso naše teritorialne vode – je treba dvakrat premisliti, preden sprejmeš dejanja, ki lahko sprožijo zelo akutno fazo konflikta.«

Enotno in odločno

Češki predsednik Petr Pavel je opozoril, da mora NATO biti pripravljen sestreliti ruska letala, če bodo kršila tuje zračne prostore. »Rusija bo zelo hitro ugotovila, da je naredila napako in prečkala sprejemljive meje. Na žalost smo na robu konflikta, a popuščanje zlu preprosto ni možnost,« je poudaril.

Estonski premier Kristen Michal je prav tako obsodil ruska dejanja kot popolnoma nesprejemljiva. »Takšna kršitev je popolnoma nesprejemljiva. NATO mora na vsako provokacijo odgovoriti enotno in odločno. Še posebej je nujno, da se posvetujemo z zavezniki, da imamo skupno situacijsko zavedanje in se dogovorimo o naslednjih skupnih korakih,« je povedal.

Ukrajina, ki je bila pri Rusiji nedvomno najbolj prizadeta, je hitro reagirala in zahtevala sodelovanje na včerajšnjem zasedanju ZN, ki ga je Estonija sklicala prvič v svojih 34 letih članstva. Zunanji minister Andrii Sybiha je na X zapisal: »Estonija je prvič v 34 letih sklicala nujno zasedanje Varnostnega sveta ZN. To kaže na brez primerno stopnjo groženj, ki jih agresivna Rusija predstavlja za stabilnost Evrope,« poroča ladbible.com.