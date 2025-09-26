Poljska izdala nujni poziv: Nemudoma zapustite državo, uporabite vsa sredstva

Republika Poljska je svojim državljanom, ki se nahajajo na območju Belorusije, izdala nujni poziv, naj državo nemudoma zapustijo. Poziv je prišel na dan, ko se je po skoraj dveh tednih ponovno odprla poljsko-beloruska državna meja. A to po mnenju predstavnikov poljske vlade, tudi premierja Donalda Tuska, najverjetneje ne bo trajalo.

V primeru, da se odnosi med državama ponovno poslabšajo, bodo mejo namreč spet zaprli, evakuacija pa bi posledično postala zelo težka ali celo nemogoča. Zato naj tisti, ki želijo domov, to storijo nemudoma, pozivajo. »Razmere v regiji so napete, vojna poteka, prišlo pa je tudi do primerov samovoljnih aretacij poljskih državljanov,« poudarja poljsko ministrstvo za zunanje zadeve.

Vsaka zamuda poveča tveganje

»Če ste poljski državljan in se trenutno nahajate v Belorusiji, morate resno razmisliti o takojšnjem odhodu iz države. Veleposlaništvo takšnih opozoril ne izdaja brez tehtnih razlogov – diplomati imajo dostop do informacij, ki morda niso javno dostopne. Načrtujte svoje potovanje z vsemi razpoložljivimi sredstvi – komercialnim letalom, avtobusom ali zasebnim prevozom. Če bo poljska meja ponovno zaprta, boste morali uporabiti poti prek Litve ali Latvije,« sporočajo z ministrstva.

In dodajajo: »Poskrbite, da boste imeli s seboj vse potrebne dokumente in finančna sredstva za potovanje. Razmere se lahko hitro spremenijo, zato vsaka zamuda poveča tveganje, da boste ujeti v državi, ki jo prizadenejo naraščajoče napetosti.«

Meniha obtožili vohunjenja

Poziv poljskega veleposlaništva je sicer odziv na dramatične dogodke zadnjih tednov. Zunanje ministrstvo Republike Poljske je prvo opozorilo izdalo že 5. septembra, po tem, ko je beloruska obveščevalna služba aretirala 27-letnega poljskega meniha Grzegorza Gaweła, ki ga režim Aleksandra Lukašenka obtožuje vohunjenja.

Zbiral in izdajal naj bi zaupne informacije o rusko-beloruskih vojaških vajah, kar pa poljska vlada odločno zanika, celoten primer pa označuje za provokacijo. »Poljske obveščevalne službe za zbiranje informacij o vojaških vaja ne uporabljajo menihov,« je med drugim dejal tiskovni predstavnik koordinatorja obveščevalnih služb Jacek Dobrzynski, medtem ko je premier Tusk Belorusiji napovedal »povračilne ukrepe«.