Poljska bi lahko poskušala sprožiti tretjo svetovno vojno

Članica Nata Poljska bi lahko poskušala vse druge prisiliti v vojno z Vladimirjem Putinom, saj je bilo potrjeno, da je raketa, najdena v bližini poljskega mesta, ruskega izvora.

Strahovi glede tretje svetovne vojne so se sprožili že novembra, ko je raketa zašla na Poljsko, ki meji na Ukrajino, in ubila dva človeka. Takrat je bilo veliko razprav o tem, ali je bilo orožje ruskega izvora, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je bil prepričan, da je.

In potem so med močno rusko raketno kampanjo sredi decembra zasledili še eno raketo, ki je priletela na Poljsko.

Aprila letos so na gozdnatem območju v bližini poljskega mesta Bydgoszcz našli ostanke izstrelka, za katerega so oblasti domnevale, da izvira iz decembrskega incidenta.

Gre za raketo dolgega dosega

Poljsko obrambno ministrstvo takrat ni moglo potrditi njegovega izvora. Vendar so se v sredo, 10. maja pojavila poročila, ki navidezno potrjujejo, da prihaja iz Rusije. Poljski mediji poročajo, da je Tehnični inštitut poljskih oboroženih sil potrdil, da gre za rusko raketo Ch-55. Gre za raketo dolgega dosega, ki jo je mogoče oborožiti z jedrskimi konicami.

Po poročanju RMF so takrat nekateri menili, da je bila raketa morda izstreljena s poljskega poligona. Vendar pa poljska vojska nima nobenih raket Ch-55. Ugotovitve Tehničnega inštituta poljskih oboroženih sil kažejo, da je verjetno prišla čez vzhodno mejo Poljske.

5. člen

Poljska bi se kot članica Nata lahko poskušala sklicevati na 5. člen Washingtonske pogodbe, ki kodificira zavezanost članic kolektivni obrambi.

5. člen se glasi: »Pogodbenici soglašata, da se oborožen napad na eno ali več od njih v Evropi ali Severni Ameriki šteje za napad na vse njih in se posledično strinjata, da bo vsaka od njih, če pride do takega oboroženega napada, izvajala pravice do individualne ali kolektivne samoobrambe, ki jo priznava 51. člen Ustanovne listine Združenih narodov, bo pomagal tako napadeni pogodbenici ali pogodbenicam tako, da bo nemudoma, posamično in v dogovoru z drugimi pogodbenicami, ukrepal, kot se mu zdi potrebno, vključno z uporabo oborožene sile za ponovno vzpostavitev in ohranjanje varnosti severnoatlantskega območja.