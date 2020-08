Poljaki jih hvalijo po televiziji

Pohvale na nacionalni televiziji

380.000 prenočitev so ustvarili Poljaki v prvih dneh avgusta.

Po začetnih črnogledih napovedih hrvaški turizem vendarle ostaja pokončen, glede na skrajne razmere po svetu se obeta celo zelo dobra sezona: zahvale gredo predvsem Poljakom, ki s svojim nadpovprečnim obiskom spodbujajo tudi turiste iz drugih držav, avgustovske številke pa bi utegnile še bolj razveseliti kakor julijske.Po podatkih sistema eVisitor so samo v prvih avgustovskih dneh Poljaki ustvarili skoraj 380.000 prenočitev, kar je deset odstotkov več kakor lani. Skupno so na Hrvaškem v osmem mesecu leta do zdaj zapisali skoraj štiri milijone prenočitev, kar znaša prijaznih 70 odstotkov lanskega rezultata za enako obdobje. V hrvaškem turističnem združenju so si oddahnili, da je država ocenjena z dobrimi ocenami na področju varnosti in kakovosti, za kar gre zahvala predvsem odgovornim turističnim delavcem, ki se držijo predpisanih ukrepov vlade za zajezitev novega koronavirusa. Najbolj pa jih hvalijo prav Poljaki, ki so na svoji nacionalni televiziji našim južnim sosedom namenili kar del najbolj gledane jutranje oddaje in pohvalili izjemno turistično destinacijo.Skupno naj bi avgustovski turistični prihodki znašali za več kot dobrodošlih 60 odstotkov lanskih, kar je glede na razmere izjemen rezultat in kar 30 odstotkov več od majskih napovedi, ko je bila poletna sezona še pod velikim vprašajem. Na Hrvaškem priznavajo, da so jih posredno rešili tudi ukrepi drugih držav, denimo Velike Britanije, ki od državljanov zahteva štirinajstdnevno karanteno po vrnitvi iz sicer priljubljene Španije.